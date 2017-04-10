Украинские националисты замуровали вход в отделение «дочки» Сбербанка в Харькове

Активисты партии «Национальный корпус» начали блокировать российские банки в Харькове, сообщил руководитель местной парторганизации Олег Ширяев. Об этом он рассказал в Facebook, добавив, что акция является бессрочной.

Он также опубликовал видеотрансляцию действий активистов возле отделения Сбербанка России по улице Донец-Захаржевского. На ней видно несколько десятков молодых людей, собравшихся у входа в банк. Пока одни закладывают белыми блоками центральный вход в отделение, другие заклеивают окна листовками.

Ширяев также заявил, что активисты намерены блокировать и другие российские банки.

26 февраля 2016 г. глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная назначила Ширяева своим советником по вопросам территориальной обороны на общественных началах.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали 100%-ная «дочка» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.

Сбербанк 28 марта объявил о продаже «дочки» на Украине консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 г.