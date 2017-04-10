Председатель Нацбанка Украины уйдет в отставку 10 мая

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева официально заявила, что решила оставить этот пост. «Я подала президенту прошение об отставке с 10 мая», – цитирует ее УНИАН. Если Верховная рада проголосует за отставку Гонтаревой раньше этого срока, она уйдет с должности раньше, добавила она. Перед депутатами она готова отчитаться уже сейчас.

Других изменений в руководстве НБУ пока не предвидится, сообщила также Гонтарева. Она надеется, что ее сменит политически независимая фигура.

«Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке», – заявила председатель НБУ.

После отставки Гонтарева ждет усиления сопротивления реформам, передает Reuters. Она считает, что регулятор должен оставаться независимым и быть вне политики. Также она заявила, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является залогом того, что в следующие три года Украина сможет обслуживать госдолг без лишнего стресса для валютного рынка и финансовой стабильности.

О намерении покинуть свой пост Гонтарева заявила в начале марта, она пообещала официально предупредить об этом за месяц. 6 апреля она заявила, что пишет заявление об отставке и что ей не стыдно за все проведенные ею реформы. 2 марта она сказала на пресс-конференции, что меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ может быть последним, под которым будет стоять ее подпись. Тогда, отвечая на вопрос о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон «Азов» выставил под центральным входом в центробанк гроб с ее головой. «Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть», – сказала она.

Нацбанк она возглавила в июне 2014 г., сменив Степана Кубива. Руководитель НБУ назначается Верховной радой по представлению президента Украины сроком на семь лет.

В феврале замначальника департамента Генпрокуратуры Украины Владислав Куценко заявил, что надзорное ведомство и Национальное антикоррупционное бюро Украины расследуют причастность Гонтаревой к коррупции. По его словам, Генпрокуратура имеет безусловные доказательства высокой вероятности прямой связи Гонтаревой с хищениями активов проблемных банков.