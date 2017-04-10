Банк «Образование» приостановил работу по вкладам

Столичный банк «Образование» приостановил работу по вкладам физических и юридических лиц в целом по банковской сети, сообщили «Интерфаксу» в одном из подразделений кредитной организации в Новосибирске. «Открыть счет в банке на данный момент не представляется возможным», – сказал сотрудник банка. Почему, он не сказал. Как долго будут действовать ограничения, он также не уточнил.

Банк «Образование» также ограничил осуществление расходных операций клиентами – физлицами и юрлицами, сообщил источник агентства в банковских кругах. По его данным, для снятия средств со счетов требуется 5–6 дней.

Банк «Образование» по итогам 2016 г. занял 99-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

В конце марта стало известно, что в кассах банка не хватает наличных. 29 марта руководитель пресс-службы «Образования» Илона Шиллер заявила РБК, что выдача вкладов ограничена до 5 апреля. Шиллер тогда объяснила, что за несколько дней до этого кредитная организация завершила «большую выдачу средств» по оканчивающимся зарплатным проектам с крупными вузами. «Лимиты там превышаются в разы, и потому у нас введено ограничение по расчетным счетам клиентов. Но мы обязательства все исполняем. Просто большой ажиотаж», – сказала она тогда. В колл-центре банка 29 марта порталу RNS сообщили, что банк не проводит операции по расчетным счетам клиентов. «Денежные средства будут завезены из РКЦ только на следующей неделе. В данный момент наличных денежных средств в кассе нет. Вы не сделаете перевод, потому что на корреспондентском счете нет денежных средств. Это во всех офисах», – сказала сотрудница колл-центра.

27 марта службе поддержки кредитной организации RNS сообщили, что банк приостановил выдачу вкладов до 5 апреля. В пресс-службе «Образования» тогда подтвердили наплыв клиентов, но опровергли проблемы с ликвидностью. 28 марта банк «Образование» заявил о переходе подразделений на сокращенный режим работы с 10.00 до 13.00.