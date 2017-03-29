Банк «Образование» объяснил выдачу вкладов до 5 апреля нехваткой наличности

Банк «Образование» до 5 апреля ограничил выдачу вкладов из-за недостатка наличных средств в кассах, заявила РБК руководитель пресс-службы банка Илона Шиллер. По ее словам, несколько дней назад кредитная организация завершила «большую выдачу средств» по оканчивающимся зарплатным проектам с крупными вузами. «Лимиты там превышаются в разы, и потому в нас введено ограничение по расчетным счетам клиентов. Но мы обязательства все исполняем. Просто большой ажиотаж», — сказала она. Зарплатные проекты распространялись на сотрудников вузов, а также на студентов и аспирантов

В колл-центре банка RNS сообщили, что банк не проводит операции по расчетным счетам клиентов. «Денежные средства будут завезены из РКЦ только на следующей неделе. В данный момент наличных денежных средств в кассе нет. Вы не сделаете перевод, потому что на корреспондентском счете нет денежных средств. Это во всех офисах», — сказала сотрудница колл-центра. Она также подтвердила введенное ранее ограничение на выдачу вкладов до 5 апреля, уточнив, что заявки на выдачу вкладов с 5 апреля пока также не принимаются.

RNS напоминает об ажиотаже среди клиентов банка «Образование» 27 марта. В службе поддержки кредитной организации RNS тогда сообщили, что банк приостановил выдачу вкладов до 5 апреля. В пресс-службе «Образования» тогда подтвердили наплыв клиентов, но опровергли проблемы с ликвидностью. 28 марта банк «Образование» заявил о переходе подразделений на сокращенный режим работы с 10:00 до 13:00. Банк также заявил, что работает штатно и выполняет все обязательства в полном объеме.