Говорить о легализации оборота криптовалют с 2018 года преждевременно – ЦБ

Говорить о легализации оборота криптовалют на территории России пока преждевременно, сообщил начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев.

Он пояснил, что вопрос регулирования оборота киберденег находится на стадии обсуждения между ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом и согласованной позиции пока не выработано.

Ранее на этой неделе заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что операции с биткоинами и другой криптовалютой могут быть легализованы в России в 2018 г. в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. По его словам, государство должно знать каждого участника всех финансовых операций.

«Мы сейчас общаемся с Минфином, Росфинмониторингом - как и говорилось, мы собираемся к 2018 г. определиться с позицией», - сообщил Григорьев, пояснив, что говорить о предварительных результатах этого обсуждения пока рано.