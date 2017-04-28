Основателю Amazon не хватает $5 млрд до звания богатейшего человека планеты – Bloomberg

Состояние Джеффа Безоса, основателя, председателя совета директоров и основного владельца интернет-гиганта Amazon, составило по итогам торгов акциями компании в четверг $79 млрд. Но после того, как Amazon обнародовала финансовые результаты за I квартал, превысившие прогнозы аналитиков, котировки подскочили на внебиржевых торгах после окончания основной сессии. В результате состояние Безоса увеличилось еще на $3,3 млрд, впервые превысив $80 млрд, свидетельствует индекс миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg.

Состояние сооснователя Microsoft Билла Гейтса составило по итогам четверга $87,1 млрд; таким образом, Безос отстает от него на $4,8 млрд. Гейтс уже долгие годы с небольшими перерывами возглавляет список самых богатых людей мира (последний период – с мая 2013 г.); его опережал, например, мексиканский миллиардер Карлос Слим.

Состояние 53-летнего Безоса выросло на $65,2 млрд с тех пор, как Bloomberg стал ежедневно рассчитывать индекс миллиардеров в марте 2012 г. Amazon уже 20 лет демонстрирует двузначные темпы роста выручки в каждом квартале. Безосу также принадлежит газета The Washington Post, купленная в 2013 г., и аэрокосмическая компания Blue Origin (обе компании – непубличные). В начале апреля Безос впервые рассказал, что продает акции Amazon примерно на $1 млрд в год и инвестирует их в Blue Origin.