Amazon начал обдумывать применение беспилотных автомобилей для доставки товаров

Ритейлер Amazon собрал команду для внедрения беспилотных автомобилей в свой бизнес, сообщает Market Watch со ссылкой на The Wall Street Journal и ее информированные источники. Команда была создана более года назад, в ней работает около дюжины человек. Цель их работы – помочь Amazon расширить возможности по быстрой доставке собственной продукции. По словам источников, пока компания не собирается создавать собственный парк самоуправляемых автомобилей, а группа занимается поиском способов использования компанией таких машин.

Считается, что для перемещения товаров Amazon может использовать беспилотники, самоуправляемые грузовики и автоматические подъемники. По мнению экспертов, на последнем участке доставки товара клиенту возможно использование и беспилотных автомобилей.

Чего успела достичь спецкоманда Amazon, WSJ не выяснила. Представитель компании отказалась от комментариев.