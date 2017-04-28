Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла на 41%

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в I квартале 2017 г. увеличил чистую прибыль на 41% до $724 млн, или $1,48 в расчете на акцию, следует из сообщения компании. Аналитики Reuters прогнозировали прибыль на уровне $1,12 на акцию. Выручка за январь-март составила $35,7 млрд, что на что 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росту прибыли в I квартале способствовали высокие показатели облачного подразделения — Amazon Web Services (AWS). Выручка AWS подскочила на 43% до $3,66 млрд.

По-прежнему убыточным остается международный бизнес Amazon: операционный убыток за пределами США составил $481 млн, хотя выручка поднялась на 15,6% до $11,06 млрд. Выросли затраты компании на транспортировку: на 34% до $4,38 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, выручка компании в текущем квартале будет находиться в диапазоне $35,25-37,75 млрд. Операционная прибыль ожидается между $425 млн и $1,08 млрд. Акции Amazon на дополнительных торгах в четверг подорожали на 4,1%.