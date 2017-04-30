Кредиторы требуют взыскать с Анатолия Мотылева еще 14,8 млрд рублей

Кредиторы бывшего бенефициара банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева требуют взыскать с экс-банкира еще 14,8 млрд руб., сообщает RNS. Ранее была запущена процедура реструктуризации его долгов.

В январе 2017 г. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление виргинского офшора «Флауари девелопментс лимитед» о банкротстве Мотылева и запустил процедуру реструктуризации его долгов. Сумма требований кредитора — 974,348 млн руб.

Таким образом, суммарно требования кредиторов Мотылева превышают 22,5 млрд руб.

Банк «Российский кредит» лишился лицензии в июле 2015 г. Дыра в капитале составила 111 млрд руб. В октябре 2015 г. он был признан банкротом. Суммарные требования кредиторов банка превысили 123,5 млрд руб.