Выплаты вкладчикам столичного банка «Образование» составят около 20 млрд рублей

С 5 мая начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка - АКИБ «Образование». Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Заявление о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 мая 2017 г. по 5 мая 2018 г. через ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк» и ПАО «РГС банк», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов», - говорится в сообщении. C 6 мая 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно.