ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование»

Банк «Образование», занимавший 118-е место в банковской системе России, лишен лицензии на осуществление своей деятельности, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Регулятор считает, что проблемы банка «возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов». Это связано с кредитованием компаний, которые по ряду признаков не вели реальной хозяйственной деятельности.

ЦБ также отмечает «недобросовестные действия» руководства и собственников банка, что выражалось в «выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Банк представлял «недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств», говорится в сообщении регулятора. В связи с этим руководство банка подозревается в преднамеренном банкротстве.

Документы по факту предоставления недостоверной отчетности ЦБ намерен направить в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация документов).

Банк указывал в качестве одного из своих приоритетов поддержку образования и предлагал специальные кредитные программы. «Образование» - участник системы страхования вкладов.

27 марта в службе поддержки кредитной организации RNS сообщили, что банк приостановил выдачу вкладов до 5 апреля. В пресс-службе «Образования» тогда подтвердили наплыв клиентов, но опровергли проблемы с ликвидностью. 28 марта банк «Образование» заявил о переходе подразделений на сокращенный режим работы с 10.00 до 13.00.

Стало известно, что в кассах банка не хватает наличных. 29 марта руководитель пресс-службы «Образования» Илона Шиллер подтвердила РБК, что выдача вкладов ограничена до 5 апреля. Шиллер тогда объяснила, что за несколько дней до этого кредитная организация завершила «большую выдачу средств» по оканчивающимся зарплатным проектам с крупными вузами. «Лимиты там превышаются в разы, и потому у нас введено ограничение по расчетным счетам клиентов. Но мы обязательства все исполняем. Просто большой ажиотаж», – сказала она тогда.

В колл-центре банка 29 марта порталу RNS сообщили, что банк не проводит операции по расчетным счетам клиентов. «Денежные средства будут завезены из РКЦ только на следующей неделе. В данный момент наличных денежных средств в кассе нет. Вы не сделаете перевод, потому что на корреспондентском счете нет денежных средств. Это во всех офисах», – сказала сотрудница колл-центра.

10 апреля «Интерфакс» узнал в одном из подразделений банка «Образование» в Новосибирске, что банк приостановил работу по вкладам физических и юридических лиц в целом по банковской сети. «Открыть счет в банке на данный момент не представляется возможным», – сказал сотрудник банка. Почему, он не сказал. Как долго будут действовать ограничения, он также не уточнил.