ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк "Росэнергобанк" (КБ "РЭБ"). Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 марта он занимал 92-е место в банковской системе страны.

У Банка России «возникла обязанность отозвать лицензию» у Росэнергобанка, поскольку тот оказался не способен исполнять свои обязательства перед кредиторами, объясняет пресс-служба ЦБ. В нарушение предписания регулятора КБ «РЭБ» «недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов», говорится в сообщении на сайте ЦБ. В отношении банка не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.

«Проблемы у КБ «РЭБ» (АО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Поскольку отзыв лицензии последовал за тем, что регулятор выявил факты «существенной недостоверности отчетных данных», «в соответствии с ч. 1.2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Статья 172.1 вводит ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.