Евро обновил максимум с 8 февраля

Евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером обновил максимум с 8 февраля, поднявшись к отметке 63,52 руб./EUR1; при этом курс доллара составил 58,07 руб./$1 (максимум с 22 марта).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметный рост евро и доллара к рублю обусловлен продолжающей дешеветь нефтью, в частности, нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель. Нефть эталонных марок дешевеет в четверг на данных о росте добычи в США по итогам 11-й недели подряд, чего не наблюдалось с 2012 г. При этом обе эталонные марки опустились до минимальных уровней с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК объявила о подписании соглашения об ограничении добычи.