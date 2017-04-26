Курс евро превысил 62 рубля впервые с 28 марта

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду днем превысил отметку 62 руб. Таким образом, европейская валюта обновила максимум с 28 марта.

По мнению экспертов "Интерфакса", заметное укрепление евро по отношению к рублю в последние дни связано с ростом европейской валюты на мировом рынке Forex на фоне благоприятного исхода первого тура президентских выборов во Франции, а также на ожиданиях скорого ужесточения риторики ЕЦБ в отношении проводимой регулятором монетарной политики.

Официальный курс евро, объявленный Банком России с 27 апреля, составляет 61,5052 руб. Официальный курс доллара США, объявленный Банком России с 27 апреля, - 56,3131 руб.