Песков: Путин не намерен обсуждать курс рубля публично

Президент России Владимир Путин не намерен давать публичных оценок по курсу национальной валюты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Готов, но не публично, о чем он вчера и сказал», - сказал Песков, комментируя высказывание Путина по вопросу регулирования курса национальной валюты.

25 апреля на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области Путин завил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля.

«Насколько Центральному банку и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим. Но мы понимаем, что это одна из ключевых проблем, и поверьте мне, занимаемся этим практически - я скажу без всякого преувеличения - в ежедневном режиме», - заявил Путин, комментируя опасения представителя экспортеров - главы АО «Русская механика» Леонида Можейко.

Президент заверил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на соответствующие процессы. «Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить», - подчеркнул президент. Путин добавил, что без камер ответил бы «более подробно, более конкретно».