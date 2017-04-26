Brent подешевела до $52 за баррель

К 9.27 среды июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $49,45 за баррель. Во вторник за торговую сессию контракты на Brent подорожали на $0,5 (0,97%) до $52,1 за баррель, на WTI - на $0,33 (0,67%) до $49,56 за баррель, напоминает «Интерфакс». В среду котировки снижаются на сигналах о росте запасов в США.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 897 000 баррелей. Минэнерго США опубликует официальную статистику позднее в среду, аналитики ожидают сокращения запасов нефти по итогам третьей недели подряд. По оценке S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Нефтяной рынок остается под воздействием двух основных факторов: с одной стороны - это соглашение добывающих стран о сокращении объемов производства нефти, с другой - продолжающийся рост добычи нефти в США и сохранение высоких запасов сырья в этой стране, отмечает агентство. «Нефтяному рынку, вероятно, предстоит дальнейшее снижение, поскольку избыток предложения нефти ограничивает интерес инвесторов к этому виду сырья», - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. «Страны ОПЕК сохраняют оптимизм в отношении того, что сокращение ими добычи стабилизирует перенасыщенный нефтью рынок, однако сланцевый сектор США сдерживает отважные попытки сократить избыток сырья на рынке», - приводит слова эксперта MarketWatch.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г., а в мае они собираются рассмотреть продление этого соглашения в связи с сохранением высоких запасов нефти. «До тех пор пока ОПЕК не объявит о продлении соглашения, все внимание рынка будет сфокусировано на переговорах государств», - говорит аналитик CLSA Нельсон Ванг. Он отметил, что в США в настоящее время функционирует лишь порядка 70% доступных нефтяных буровых установок. «Это означает наличие высокого риска дальнейшего повышения запасов в США», - считает Ванг.