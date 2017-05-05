ЦБ поднял официальный курс евро на 1,5 рубля

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 6 мая курс доллара ЦБ установлен на уровне 58,5382 руб./$, что на 96,68 коп. выше предыдущего значения (57,5714 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 1,51 руб. до 64,2398 руб./евро (предыдущее значение – 62,7298 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,2112 руб. до 61,1039 руб. (против 59,8927 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.52 мск, курс доллара составлял 58,4100 руб./$ (+1,25 коп.), курс европейской валюты – 64,0275 руб./евро (-12,00 коп.).

Цены на нефть незначительно растут. По данным на 14.10 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $48,62 за баррель (+0,494%), нефти WTI – $45,59 (+0,154%).