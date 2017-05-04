Курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 22 марта

Рубль дешевеет на торгах в четверг вслед за нефтью. Доллар впервые с 22 марта 2017 г. превысил отметку в 58 рублей. Однако к 15.07 мск доллар чуть потерял в цене и стоил 57,98 руб. Евро на торгах Московской биржи в четверг стоил дороже 63 рублей впервые с 14 марта 2017 г. Затем рост европейской валюты продолжился и к 15.07 мск достиг 63,36 руб.

Нефть марки Brent также дешевеет. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% и составила $49,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти Brent не опускалась $50 за баррель с 22 марта 2017 г.

Давление на нефть оказывает увеличение предложения нефти странами во главе с США, которые не подписали соглашение об ограничении добычи, а также отсутсвие решения по вопросу продления договоренности ОПЕК на второе полугодие.

Официальная встреча стран ОПЕК и других государств - производителей нефти, участвующих в соглашении о сокращении добычи запланирована на 25 мая в Вене. На ней участники обсудят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Всего в сделке участвуют 11 стран ОПЕК и 11 независимых производителей, в том числе и Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не решила, поддержит ли возможное продление договоренности о сокращении нефтедобычи.

Песков также отметил, что пока окончательного решения в Кремле по этому вопросу нет. «Нет, никаких решений не принималось. Если будет какая-то позиция, то мы сообщим», - сказал он (цитата ТАСС).