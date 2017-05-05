Бюджет США на 2017 финансовый год составит $1 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 г. «Насколько я знаю, он подписал его в течение последнего часа», – сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Ранее документ был принят обеими палатами конгресса. Всего за оставшийся период текущего финансового года планируется потратить $1,1 трлн: $598,5 млрд пойдут на оборонные расходы (из них $15 млрд - на усиление борьбы с терроризмом), $38,8 млрд – на энергосектор, $49,3 млрд – на национальную безопасность, $57,4 млрд – на финансирование госдепартамента.

При этом на борьбу с опиумной наркоманией планируется потратить $100 млн, на поддержку жителей Пуэрто-Рико – $300 млн. Еще $407 млн пойдут на помощь штатам, пострадавшим от лесных пожаров.

Как отмечает The Independent, документ не включает расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Строительство барьера, который помог бы уменьшить поток нежелательных мигрантов в США, было одним из предвыборных обещаний Трампа.