Рубль укрепляется на Московской бирже, Brent торгуется выше $53 за баррель

В пятницу в первой половине дня рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. На Московской бирже, по данным на 11.05 мск, курс доллара составлял 57,0775 руб./$ (-50,25 коп.), курс европейской валюты – 63,5800 руб./евро (-34,50 коп.).

Рынок российских акций вновь опустился ниже отметки в 2000 по индексу ММВБ. По данным на 11.16 он составлял 1961,86 пункта (-0,29%). Долларовый индекс РТС вырос на 0,58% до 1083,07 пункта.

Цены на нефть растут. По данным на 11.18 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $53,01 за баррель (+0,943%), нефти WTI – $49,83 (+0,963%).