Рубль потерял уверенность

На торгах на Московской бирже в четверг российская национальная валюта подешевела по отношению к доллару и евро почти на рубль. В 16.00 мск за доллар давали 57,92 руб., а за евро – 64,35 руб. В моменте на торгах курс американской валюты достигал 58,14 руб., а европейской – 64,68 руб. Торги в среду закрылись на уровне 57,09 руб./$ и 63,68 руб./евро. Таким образом, в четверг российская национальная валюта теряла по отношению и к евро, и к доллару рубль. Это уже третья торговая сессия подряд, когда рубль дешевеет: во вторник он потерял по отношению к доллару 0,23 руб., в среду – 0,51 руб; к евро российская национальная валюта дешевела значительней: во вторник на 0,81 руб., в среду – на 0,99 руб.

Одной из главных причин изменения курса рубля является динамика цены на нефть, указывает начальник аналитического департамента УК «БК-сбережения» Сергей Суверов. Цена июльских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16.00 мск уменьшилась на 1,1% – до $51,68 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел до $48,51 за баррель.

На заседании 25 мая страны ОПЕК, как ожидается, продлят договоренность о сокращении добычи минимум до конца года. Она была достигнута в декабре прошлого года и предполагает вывод с рынка 1,8 млн баррелей в день странами картеля (за исключением Ливии и Нигерии) и еще 11-ю производителями: Россия также присоединилась к соглашению и уже заявила, что поддержит продление соглашения. «Кроме этой сделки причины для удорожания рубля нет», – указывает Суверов. К тому же, по его словам, сейчас на рынке нефти наблюдается избыток предложения. Страны ОПЕК хотят, чтобы коммерческие запасы нефти вернулись к среднему значению за последние пять лет. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что для того чтобы достигнуть этого показателя, странам картеля и присоединившимся к ним государствам придется сделать больше, чем просто продлить соглашение. В частности, против них играет рост сланцевой добычи в США.

Ранее на укрепление рубля влиял также carry trade, однако, как ожидается, ЦБ продолжит снижение ключевой ставки и доходность рублевых инструментов сократится, указывает Суверов. «Если инфляция будет ниже цели, ЦБ может начать более быстрыми темпами снижать ставку или дополнительно покупать валюту», – считает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин.

Регулятор считает, что снижение в конце апреля ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) не оказало существенного влияния на курс рубля. В комментарии Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» говорится, что «по итогам апреля 2017 г. рубль немного ослаб на фоне снижения цен на нефть и открытия коротких рублевых позиций со стороны нерезидентов». В то же время в апреле поддержку рублю продолжали оказывать существенные продажи экспортной выручки, указал регулятор.

«Начиная с июня будет наблюдаться отрицательный текущий счет, увеличивающиеся интервенции Минфина, снижение ставок и возможные дополнительные покупки валюты со стороны ЦБ», – перечисляет Кузьмин факторы, которые будут играть против рубля летом. «Среда для рубля становится менее благоприятной», – резюмирует он. «Увеличение волатильности свидетельствует о скором смене тренда: рубль начинает дешеветь», – считает Суверов. По его словам, по фундаментальным факторам, доллар скорее стоит 62 руб.