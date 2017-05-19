ЦБ понизил официальные курсы евро и доллара на 30 копеек

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На выходные и понедельник курс доллара ЦБ установлен на уровне 57,1602 руб./$, что на 30,81 коп. ниже предыдущего значения (57,4683 руб.). Официальный курс европейской валюты понижен на 34,88 коп. до 63,6479 руб./евро (предыдущее значение – 63,9967 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, понизилась на 32,64 коп. до 60,0797 руб. (против 60,4061 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.30 мск, курс доллара составлял 57,0850 руб./$ (-49,50 коп.), курс европейской валюты – 63,7300 руб./евро (-19,50 коп.).

Цены на нефть растут. По данным на 13.45 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $53,07 за баррель (+1,055%), нефти WTI – $49,91 (+1,122%).