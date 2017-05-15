Путин пообещал искусственно не менять курс рубля

Баланс курса рубля в настоящее время удовлетворителен, искусственно управлять курсом нельзя, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине. «Ничего искусственного мы делать не собираемся», - цитирует его «Интерфакс». «В этом смысле я согласен с позицией Банка России, - продолжил он. - Позиция и политика Банка России строится на целом наборе различных, но чрезвычайно важных компонентов для экономики страны. Практика показывает, что все действия ЦБ были сбалансированными и верными».

По словам Путина, постоянно оценивается влияние изменения нефтяных цен и курса рубля на бюджет, экспортеров и импортеров. Он заверил, что никто, в том числе и в ЦБ России, раньше не знал о решении России и Саудовской Аравии продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 г. «Этого решения раньше никто не знал, оно родилось только сегодня, и Банк России этого не знал. Банк России должен быть очень аккуратным в своих действиях. Колебания на мировых рынках связаны не только с решением Саудовской Аравии и России, но и с рядом других факторов. Это влияет на экономику нашей страны пока, во всяком случае, достаточно серьезным образом. Банк России всегда исходит из того, что если колебания будут какие-то в другую сторону, ему не нужно будет резких движений делать, и в этом смысле он абсолютно прав, хотя действует постепенно, аккуратно в сторону снижения ключевой ставки», - сказал Путин.

15 мая департамент исследований и прогнозирования ЦБ, чья точка зрения может не совпадать с официальной позицией регулятора, сообщил, что неестественная слабость рубля мешает развитию российской экономики, поскольку дешевая национальная валюта поддерживает только низкоэффективные производства. В современном мире производства встроены в глобальные цепочки. Рост благосостояния страны требует ее участия в таких цепочках на все более высоком уровне создания добавленной стоимости, где курс валюты имеет второстепенное значение, пишут аналитики ЦБ: первостепенное значение приобретают качество и технологии.