Reuters: некоторые египетские банки прекращают сделки с банками Катара

Несколько египетских банков приостановили сделки с банками Катара, заявили Reuters четыре источника в банковских кругах Каира.

Ранее 5 июня Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что рвут дипломатические отношения с Катаром и прекращают морское и воздушное сообщение с эмиратом. Эр-Рияд также закрыл наземную границу с Катаром и исключил страну из антихуситской коалиции, которая воюет в Йемене. О прекращении полетов в Катар уже сообщили эмиратские авиакомпании, а также Egypt Air и Saudia. Qatar Airways приостанавливает полеты в Саудовскую Аравию.