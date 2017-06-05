Катар прокомментировал решение четырех государств о разрыве дипломатических отношений

Катар считает неоправданным решение Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Как передает ТАСС, это заявило министерство иностранных дел эмирата. Там считают, что это решение основано на «голословных утверждениях». Также МИД выразил уверенность, что последствия этого решения не скажутся на жизни простых людей.

Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористов. Все четыре страны заявили, что их дипломаты покинут Катар и что в скором времени они прекратят воздушное и морское сообщение с этой страной. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене, также заявила, что катарский воинский контингент больше не будет участвовать в этой военной операции.