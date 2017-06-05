Тиллерсон не ждет последствий для войны с ИГ из-за обострения вокруг Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не думает, что нынешнее обострение в отношениях четырех ближневосточных государств с Катаром скажется на сотрудничестве в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), но призвал эти страны к урегулированию всех разногласий через диалог. Как передает Fox News, руководитель госдепартамента прокомментировал ситуацию в Австралии, где находится с визитом. По его словам, было заметно, что взаимное недоверие между этими странами назревало достаточно долгое время и сейчас оно «вскипело» и дошло до градуса, когда пришло время все разногласия разрешить. «Мы, конечно же, будем приветствовать решение сторон сесть за стол переговоров для урегулирования разногласий», – сказал он.

Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты в понедельник утром разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористов. Все четыре страны заявили, что их дипломаты покинут Катар и что в скором времени они прекратят воздушное и морское сообщение с этой страной. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене, также заявила, что катарский воинский контингент больше не будет участвовать в этой военной операции. У США в регионе есть несколько военных баз, в том числе под вопросом оказывается положение американских военных на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре.

Катар назвал их решение неоправданным, передает АFР.