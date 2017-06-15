Индекс РТС опустился ниже отметки в 1000 пунктов впервые с 21 ноября 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже индекс РТС опустился ниже отметки в 1000 пунктов впервые с 21 ноября 2016 г. По данным на 10.47 мск, падение составило 2,45% до 988,98 пункта. Индекс ММВБ опустился на 1,92% до 1803,01 пункта.

Доллар и евро незначительно дешевеют по отношению к рублю. К 10.37 доллар торговался на уровне 57,42 руб./$ (-1,5 коп.), европейская валюта — 64,2575 руб./евро (-18,75 коп.).

Цены на нефть опускаются. Нефтяная смесь марки Brent, по данным Интерконтинентальной биржи, в 10.56 стоила $46,81 за баррель (-0,406%), WTI — $44,50 за баррель (-0,517%).