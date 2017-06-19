Лицензии лишилась небанковская организация «Расчетный финансовый дом»

Банк России с 19 июня отозвал лицензию у небанковской кредитной организации. Это петербургское АО «Небанковская кредитная организация «Расчетный финансовый дом»». По данным отчетности, по величине активов на 1 июня она занимала 570-е место в банковской системе России. Организация не участвовала в системе страхования вкладов.

Регулятор выявил, что с конца 2016 г. НКО «Расчетный финансовый дом» проводила сомнительные транзитные операции. Также она не соблюдала требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Ее руководители и собственники не приняли мер, чтобы исключить ее участие в сомнительной деятельности ее клиентов. В этой ситуации ЦБ решил вывести НКО с рынка банковских услуг.