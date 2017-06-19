Александр Вахмистров переходит в банк «Санкт-Петербург»

Александр Вахмистров, с 2010 г. работавший в ЛСР, назначен советником председателя правления банка «Санкт-Петербург», сообщил «Коммерсантъ». Вахмистров подтвердил свой переход, однако отказался говорить о перспективах, добавив, что должен оглядеться. По словам Вахмистрова, пока у него относительно свободный график и он планирует провести лето «между банком и рыбалкой».

В пресс-службе банка подтвердили назначение Вахмистрова.

Александр Вахмистров не был включен в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по его собственной инициативе, сообщила пресс-служба «Группы ЛСР». В июне, по истечении его полномочий председателя совета директоров «Группы ЛСР», Александр Вахмистров принял решение покинуть компанию, чтобы сосредоточиться в том числе на своей деятельности в качестве координатора «Ностроя» по Санкт-Петербургу.

Вахмистрову 63 года. Он президент СРО «Объединение строителей СПб». В 2003–2010 гг. был вице-губернатором Петербурга, а с 2010 по 2015 г. – гендиректором ЛСР. В мае 2015 г. основной акционер ЛСР Андрей Молчанов стал гендиректором компании, а Вахмистров – его первым заместителем. Вахмистров «полностью выполнил возложенные на него задачи», он сконцентрируется на строительном направлении бизнеса и девелопменте в Петербурге, сообщала тогда пресс-служба. В 2016 г. Вахмистров возглавил совет директоров ЛСР.