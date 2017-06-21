MSCI добавит китайские акции в индекс развивающихся рынков

Международный провайдер индексов MSCI сообщил о решении включить местные китайские акции в свой индекс MSCI Emerging Markets. В него будут добавлены акции класса А, т. е. номинированные в юанях и торгующиеся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне.

Со временем это может стимулировать приток миллиардов долларов на китайский рынок, отмечает The Wall Street Journal. Однако пока международные инвесторы по-прежнему будут иметь дело с такими рисками, как низкая прозрачность и частое вмешательство властей, которые пытаются регулировать рыночную активность разными способами – от судебного преследования спекулянтов до предоставления ликвидности крупным брокерам с указанием поддерживать рынок (так Пекин, в частности, поступал после обвала котировок летом 2015 г.). В последние три года, отказываясь включать китайские акции при пересмотре состава индекса, MSCI объяснял это как раз такими рисками.

Сейчас провайдер заявил, что его решение поддерживают многие международные институциональные инвесторы, а китайские власти предприняли шаги по повышению «доступности рынка акций класса А». В числе таких шагов – смягчение требований к зарубежным провайдерам биржевых фондов, которым требуется разрешение китайских бирж для привязывания своих продуктов к их индексам. Правда, Китай до сих пор ограничивает месячные суммы, которые иностранные инвесторы могут выводить из страны.