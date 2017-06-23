Сотрудники ВЭБа получат премию в 1,139 млрд рублей – «Коммерсантъ»

По итогам 2016 г. менеджмент ВЭБа планирует выплатить всем 2177 сотрудникам госкорпорации премию в 1,139 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве и собеседник, близкий к самому ВЭБу. Эта инициатива уже утверждена наблюдательным советом и в ближайшее время будет реализована. Одобренная сумма не включает премирование председателя Сергея Горькова, вознаграждение которого установят отдельно.

Ранее менеджмент предлагал премировать сотрудников на суму 1,75 млрд руб., но эта инициатива не была поддержана и в итоге премиальный фонд пришлось уменьшить. «Корректировка была нелинейной, то есть нельзя сказать, что разница в первоначальном варианте и утвержденном и есть вознаграждение Сергея Горькова, это не так», - пояснил собеседник издания.

Премиальные за 2016 г. в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплачивавшиеся по итогам двух предыдущих лет – 810,5 млн руб. в 2014 г. и 637,7 млн руб. в 2015 г. Тогда численность персонала составляла 1898 и 1993 человека соответственно.

Премия за 2016 г. будет состоять из общекорпоративной и индивидуальной частей, а соотношение долей будет рассчитываться в зависимости от должностного разряда, отмечает собеседник издания.