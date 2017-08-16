Евро опустился ниже 70 рублей впервые с 28 июля

Евро при открытии торгов на Московской бирже в среду опустился ниже 70 руб. впервые с 28 июля.

Курс евро в 10.01 мск составил 69,99 руб., отступив на 5,8 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар составил 59,68 руб., понизившись на 3,8 коп.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение евро и доллара к рублю на торгах в среду обусловлено возобновлением роста цен на нефть после опубликования данных Американского института нефти о значительном, на 9,2 млн баррелей, снижении запасов нефти в Штатах на минувшей неделе.