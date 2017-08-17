В Подмосковье особняк выставлен на продажу за биткоины

В Подмосковье владелец пытается продать дорогой особняк за биткоины. Такое объявление «Коммерсантъ» нашел в базах предложений по продаже элитных особняков. Продается дом площадью 930 кв. м в поселке Николино на 2-м Успенском шоссе. Ответивший по телефону представитель риэлторской Kalinka Group сказал, что заявленная стоимость дома - 3000 биткоинов, что соответствует 482 млн руб., или $8 млн. Он добавил, что точный механизм сделки не определен, этот вопрос изучает юридическая служба агентства. Если покупатель на особняк найдется раньше, чем криптовалюта будет легализована в России, дом, возможно, придется продавать за традиционную валюту, полагает собеседник издания.

Как объяснил учредитель АНО «Право роботов» Никита Куликов, такая сделка будет включать несколько этапов: сначала покупатель приобретет биткоины за доллары, после чего выведет их с биржи, обменяет на рубли и переведет на счет продавца. «Выходит, расчет все равно будет производиться в рублях, на которые продавец уже потом сможет закупить биткоины на бирже в желаемом ему количестве», — соглашается председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Она допускает,что теоретически также можно заключить договор мены объекта недвижимости на биткоины, если у обеих сторон сделки есть биткоин-кошельки. Куликов на это отмечает, что сделку придется регистрировать в Росреестре и тридцатизначные номера биткоин-кошельков в тесте соглашения вызовут у чиновников вопросы. Доброхотовой объявление о продаже особняка за биткоины в отсутствие внятной модели сделки напоминает рекламную акцию.