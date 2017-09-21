Лицензии лишился московский банк «Арсенал»

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк «Арсенал». По данным отчетности, по размеру активов на 1 сентября банк занимал 495-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Одной из причин отзыва лицензии ЦБ назвал несоблюдение банком требований законодательства и нормативных актов в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Их «Арсенал» не соблюдал «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

С 2016 г. деятельность банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», добавляет ЦБ. Кроме того, по оценке регулятора, деятельность банка «характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов» и банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

Банк России напомнил, что не раз применял в отношении «Арсенала» меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал его возможности по привлечению вкладов населения. Руководство и собственники банка ничего не сделали, чтобы исключить вовлечение «Арсенала» в сомнительную деятельность его клиентов. В этой ситуации ЦБ решил вывести кредитную организацию с рынка банковских услуг.

Основными направлениями деятельности «Арсенала» было расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, кредитование представителей малого и среднего бизнеса, потребительское кредитование и операции на межбанковском рынке, напоминает портал «Банки.ру». Банк принадлежит группе физических лиц, кроме того, 8,81% принадлежит общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев» (РАГ).