Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции России, за неделю составил $172 млн

Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в российские акции, за неделю с 21 по 27 сентября 2017 г. составил $172 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, основной приток капитала в российские акции за отчетную неделю был зафиксирован через фонды, специализирующиеся только на российских акциях (Russia-dedicated funds), которые привлекли $125 млн. При этом через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) на российский фондовый рынок поступило $46,5 млн.

Данные о притоке или оттоке капитала из акций России через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

В целом фонды акций, инвестирующие в EM (развивающиеся рынки), с 21 по 27 сентября привлекли $1,4 млрд.