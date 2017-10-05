ВЭБ обещал привлекать депозиты только от компаний, с которыми имеет совместные проекты

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует привлекать депозиты только от компаний, с которыми имеет совместные проекты. Об этом рассказал руководитель финансового института Сергей Горьков после заседания наблюдательного совета банка.

«В том законе, который представлен и прошел первое чтение, предполагается, что мы имеем право иметь депозиты только компаний, которые мы ведем проекты, которые мы финансируем», - сказал он. По его словам, ВЭБ не пойдет на рынок за коммерческими депозитами, так как это не его функция. «В этом нет никакого смысла для нас, потому что они короткие, дорогие и это для нас не является источником фондирования», - пояснил Горьков.

В сентябре депутаты одобрили в первом чтении поправки, благодаря которым ВЭБ сможет привлекать средства от компаний, непосредственно не связанных с его проектами, и выдавать гарантии этим юрлицам. Против принятия поправок выступали Минфин и ЦБ, так как считают, что ВЭБ отныне сможет вступать в прямую конкуренцию с банками. Из-за такой конкуренции может снизиться объем и произойти удорожание стоимости ресурсной базы.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал «Интерфаксу», что Минфин ранее снова поднял вопрос о необходимости надзора за ВЭБом со стороны ЦБ и выполнении финансовым институтом нормативов наравне с коммерческими банками в случае принятия поправок.