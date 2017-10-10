Рекомендации по акциям: Morgan Stanley немного снизил прогнозы по банковским бумагам

Morgan Stanley провел переоценку российских банков:

- понизил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $1,6 до $1,49, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 250 руб. до 246 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Тинькофф банка» с $15,1 до $14,7, рекомендация «держать» не изменилась.

Credit Suisse понизил рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «продавать», но прогнозная стоимость повысилась с $34 до $36,5.