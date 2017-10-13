Рекомендации по акциям: JPMorgan понизил прогнозы по бумагам Polymetal и «Полюса»

JPMorgan провел переоценку золотодобывающих компаний:

- понизил прогнозную стоимость акций Polymetal International с 9,28 до 9,1 британского фунта, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Полюса» с 6048 руб. до 6014 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Raiffeisenbаnk понизил рекомендацию по ADR МТС с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость повысилась с $10 до $10,3.