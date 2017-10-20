Новости
Финансы
Новости

«ФК Открытие» накануне введения временной администрации купил расписки Qiwi на $90 млн

Интерфакс
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Банк «Открытие» в день введения Центробанком временной администрации и за несколько дней до этого приобрел у «Открытие холдинга» (теперь уже бывшей материнской структуры) 5,28 млн американских депозитарных акций Qiwi на $66 млн и 1,4 млрд руб. (около $24 млн), свидетельствуют материалы Qiwi.

Первая сделка прошла 25 августа, тогда банк приобрел 3,85 млн ADS. Вторая сделка состоялась 29 августа (именно в этот день ЦБ РФ объявил о введении временной администрации и мерах по восстановлению финансовой устойчивости банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора), по ее итогам «Открытие» докупило еще 1,43 млн расписок . В материалах указано, что банк приобрел ADS у холдинговой компании в рамках «внутренней реструктуризации».

До этого в начале августа банк приобрел 5,5 млн ADS Qiwi, потратив на это $99,5 млн. Таким образом, с учетом этой транзакции его доля в общем капитале Qiwi составила 17,78%.

Временная администрация наделена исключительным правом голоса и юридическими полномочиями в отношении всех ADS, которыми владеет банк «Открытие». «Открытие холдинг» не является конечным собственником расписок Qiwi, которые принадлежат банку, говорится в материалах.

«Открытие холдинг», в свою очередь, снизил свою долю до 2,2 млн ADS, что соответствует доле в капитале Qiwi на уровне 3,63%

«В настоящее время временная администрация изучает эти сделки с точки зрения того, соответствовали ли их условия интересам банка. При этом временная администрация учитывает факт стратегического партнерства между Qiwi и «Открытием» в развитии технологических платформ для сервисов банка, и это партнерство может быть продолжено», - сообщил «Интерфаксу» управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев.

Выбор редактора
Политика
Новости

В МВД сообщили о 2,6 млн нелегальных мигрантов в России

Интерфакс/Ведомости
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Число нелегальных мигрантов на территории России снижается, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. «Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он, выступая в пятницу в Совете федерации.

Горовой отметил, что наблюдается тренд на снижение числа нелегальных мигрантов. «Мы идем к снижению количества и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал замминистра. По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.

В сентябре сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 г. обновил минимум с 2011 г.: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло. Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 г. На фоне падения рождаемости мигранты перестали полностью компенсировать естественную убыль населения.

Технологии
Новости

Около 60% россиян не доверяют рекламе

Интерфакс
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Большинство россиян часто видят рекламу по телевизору (70%) или в интернете (50%) и воспринимают ее скорее скорее как помеху, чем как полезную информацию, сообщает ВЦИОМ.

При просмотре программы/фильма по телевизору в момент рекламной паузы 41% респондентов отвлекается на свои дела, 30% - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные ролики только 14% россиян, еще 4% - смотрят их в беззвучном режиме.

Уровень доверия к рекламе остается низким: только 3% доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном. Еще 38% занимают промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти нет»), показал всероссийский опрос.

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Политика
Новости

Суд отклонил иск Али Феруза к МВД об отказе во временном убежище

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Басманный суд Москвы отклонил иск журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруз) к главному миграционному управлению МВД, которое отказало корреспонденту во временном убежище. «В удовлетворении исковых требований Нурматова отказать в полном объеме», — сказала судья.

Журналист пытался оспорить в суде решение Главного управления по вопросам миграции МВД, признавшего законным отказ подмосковного управления ведомства в предоставлении ему временного убежища в России.

Басманный суд 1 августа признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в стране и назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 руб. с принудительным выдворением из России. После решения суда журналист был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Нурматов утверждает, что он не может вернуться в Узбекистан, так как из-за журналистской работы подвергался там преследованиям и пыткам.

Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении в связи с применением к нему правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге.

Бизнес
Новости

Собчак и еще 39 знаменитостей вошли в наблюдательный совет Роскачества

ТАСС
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В наблюдательный совет Роскачества вошли 40 российских общественно-политических деятелей, певцов, спортсменов, руководителей федеральных ведомств, включая Ксению Собчак, Ирину Хакамаду, Евгения Плющенко. Возглавил совет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Также в наблюдательный совет вошли Елена Летучая, Федор Бондарчук, Игорь Бутман, Дмитрий Дибров, певица Валерия, Елена Исинбаева, Дмитрий Маликов, Елена Малышева, Вячеслав Фетисов, Леонид Якубович, Александр Друзь, Алексей Зимин, Максим Поташев, Сергей Лукьяненко и Яна Рудковская. Кроме того, членами набсовета стали несколько чиновников, например министр открытого правительства Михаил Абызов, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, заместитель руководителя Минэкономразвития Савва Шипов, а также руководитель российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, наблюдательный совет обеспечивает общественный контроль над Роскачеством.

«Проблемы качества сегодня волнуют всех: и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в совет вошли, можно сказать, герои нашего времени - известные и уважаемые личности», - добавил Протасов.

Политика
Новости

Директор ЦРУ призвал США приготовиться к возможному удару со стороны КНДР

Ведомости
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Северная Корея близка к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, считает директор ЦРУ Майк Помпео. «Сейчас ее возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей», — приводит его слова канал CBS News.

По мнению Помпео, уже сейчас «следует задуматься над последним шагом». Он отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока они «далеки от совершенства».

Накануне в КНДР заявили, что США должны быть готовы к тому, что они столкнутся с «невообразимым ударом в неожиданный момент». Так Пхеньян отреагировал на проведение совместных маневров американских и южнокорейских ВМС с флагманским авианосцем Ronald Reagan.

Финансы
Новости

Орешкин посетовал на консерватизм ЦБ в вопросе либерализации валютного законодательства

Интерфакс
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Банк России излишне консервативен в вопросах изменения требований валютного законодательства, либерализация которого необходима для развития внешней торговли, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал, выступая на «круглом столе» в Российской экономической школе.

«Есть серьезные проблемы, которыми мы занимались и в Министерстве финансов (до назначения на пост министра Орешкин был замглавы Минфина), и сейчас правительство в целом занимает такую позицию, а ЦБ нам мешает - либерализовывать валютное законодательство, валютный контроль», - сказал Орешкин.

Министр отметил, что регулятор очень жестко выступает за то, чтобы ограничения в валютном законодательстве сохранились. «Это тоже один из рудиментов, который, мне кажется, является дополнительными издержками на пути более активной (внешней) торговли», - выразил свое мнение министр.

Политика
Новости

Мединский прибыл в ВАК

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский приехал в Высшую аттестационную комиссию (ВАК). Скоро президиум ВАК рассмотрит вопрос об ученой степени министра. 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования.

Мединский ранее говорил, что собирается присутствовать на этом заседании.

Кроме Мединского на заседание приехал один из представителей министра, историк Константин Аверьянов, защищающий его позицию. Приехал и научный руководитель Института всеобщей истории Александр Чубарьян. Он подтвердил «Ведомостям», что находится на заседании. По его словам, он приглашен председателем ВАК, «я долгое время был председателем экспертного совета», «мне это интересно». Ранее он говорил «РИА Новости», что дискуссия вокруг диссертации Мединского создает опасный прецедент, поскольку обсуждение данного исследования уже прошло все необходимые правовые процедуры много лет назад, разговоры же о научности или ненаучности связаны с проблемой трактовок и интерпретаций истории. Одного из заявителей, который требовал лишить министра степени, - Ивана Бабицкого - пустили на заседание уже после Мединского.

Член президиума ВАК и эксперт «Диссернета» Михаил Гельфанд сказал «Ведомостям», что на заседании могут присутствовать только председатель ВАК, члены президиума ВАК профильной секции, человек, подавший заявление о лишении степени, а также тот, чья диссертация рассматривается, и его представители. Прецедентов присутствия на заседании посторонних экспертов раньше не было, добавил он.

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Докторская диссертация министра отсылалась в три диссовета. Мединский не присутствовал ни при одном обсуждении своей работы в этих диссоветах.

В июле этого года диссовет по истории БелГУ отказался лишать Мединского степени. Он решил, что диссертация министра «полностью соответствует требованиям, формальных нарушений в получении докторской степени автором нет». Причем саму диссертацию совет не рассматривал.

В феврале диссовет истфака МГУ не стал рассматривать саму диссертацию, поскольку в ней не было заимствований и нарушений правил защиты.

Осенью прошлого года работа Мединского была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку неожиданно выяснилось, что истек двухмесячный срок его рассмотрения.

За несколько дней до нынешнего заседания президиума ВАК правительство России исключило нескольких ученых из состава и президиума, и ВАК. В частности, был исключен главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер, советник Мединского в Минкультуры. СМИ писали, что Аристер оказывал давление на диссовет УрФУ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Магнита» за III квартал упала на 53%

Ведомости
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ПАО «Магнит» в III квартале 2017 г. получило 6,9 млрд руб. чистой прибыли, что на 53,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять мес

яцев компания заработала 27,7 млрд руб. против 40,9 млрд руб. за девять месяцев 2016 г., следует из отчета компании.

При этом чистая выручка в III квартале выросла на 6,5% до 286 млрд руб. За девять месяцев чистая прибыль увеличилась на 6,4% до 841 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 228 млрд руб. Показатель EBITDA за девять месяцев составил 69 млрд руб.

С начала год ритейлер открыл 1638 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 сентября составило 15 697. Торговая площадь увеличилась на 15,3% до 5,6 млн кв. м.

Акции компании на Московской бирже упали более чем на 5% на новостях о сокращении чистой прибыли. По данным на 10.46 мск, обыкновенная акция ПАО «Магнит» стоила 8944 руб. (-5,3%).

Авто
Новости

В Nissan могли нарушать процедуру проверки автомобилей последние 20 лет

Ведомости
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Подлоги при проверках качества выпускаемых автомобилей на заводах Nissan практиковались не менее 20 лет, сообщила японская телекомпания NHK. Как передает Reuters, она не назвала своих источников, но сообщила, что последние 20 лет финальные проверки, обязательные перед поступлением машин в продажу, проходили с нарушением процедуры.

Представитель Nissan отказался комментировать сообщение NHK, но напомнил Reuters недавнее заявление гендиректора компании Хирото Сакавы. Он сказал 19 октября, что система подготовки инспекторов качества в Nissan не менялась последние 20 лет. В тот же день компания объявила, что на две недели прекращает производство машин для рынка Японии, чтобы устранить нарушение процедуры.

Министр земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Исии 20 октября сказал, что проверки сборочных предприятий Nissan продолжаются. По его словам, пока неясно, как долго на заводах финальные проверки проводили несертифицированные инспектора.

6 октября минтранс Японии после проверки заводов Nissan заявил, что сертификацию моделей для японского рынка проводили неавторизованные сотрудники, при этом они использовали чужие печати. В тот же день компания объявила, что из-за этого отзывает в Японии 1,2 млн автомобилей, проданных за последние три года. Сотрудники минтранса обнаружили на заводах документы, подтверждающие качество выпускаемых автомобилей. На них стояли печати сертифицированных проверяющих, при том что проверку проводили другие сотрудники, не обладающие необходимыми полномочиями, в том числе работающие по контрактам. В компании заявили, что это нарушение не сказалось на качестве продукции.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании членов ячейки ИГ в Санкт-Петербурге

Интерфакс/Ведомости
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Сотрудники полицейского Центра «Э» раскрыли законспирированную ячейку запрещенной террористической организации «Исламское государство» и задержали ее предполагаемого главу, сообщает «Фонтанка» и подтверждает источник «Интерфакса».

По данным «Фонтанки», задержанный является 33-летним гражданином Таджикистана, он был задержан 19 октября в Кингисеппе (Ленинградская область). Мужчина пропагандировал в интернете деятельность ИГ, используя мобильные приложения WhatsApp, Telegram, Zello, и вербовал в террористическую организацию, пишет «Интерфакс».

Кроме того, СМИ сообщают, что в Невском районе Санкт-Петербурга был задержан завербованный мужчина 1989 года рождения. Оба задержаны на двое суток по ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Политика
Новости

Собчак подтвердила отсутствие предвыборной программы

Ведомости
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Ксения Собчак признала, что у нее мало шансов победить на президентских выборах. Она сказала это в интервью Guardian. Она подтвердила, что ее не поддерживает ни одна политическая партия и у нее нет предвыборной программы, кроме как стать кандидатом для всех, кто недоволен нынешним политическим устройством России.

Свое решение пойти на выборы она считает призывом к действию, однако многие считают, что она при поддержке Кремля станет спойлером, которого вводят в борьбу, чтобы придать ей конкурентность и легитимность, отмечает Guardian. Газета пишет, что выборы, как ожидается, легко выиграет президент Владимир Путин, а его основной оппонент Алексей Навальный, скорее всего, на них не будет допущен. Также она считает маловероятным, что Собчак сможет легко набрать 300 000 подписей в свою поддержку без помощи Кремля. Участие Собчак в выборах издание сравнивает с выдвижением Михаила Прохорова в 2012 г., который набрал 8% и которого тоже многие подозревали в действиях при поддержке Кремля.

Путин не просил Собчак пойти на выборы и она не просила у него на это разрешения, говорит телеведущая. Она подтвердила, что на недавней встрече с президентом, когда она записывала с ним интервью, она сообщила ему о своих планах. «Мне показалось, что это правильно сказать ему лично, что я собираюсь с ним конкурировать», - объяснила она.

Обвинения в сговоре с Кремлем Собчак назвала заговором с целью ее дискредитации. «Власти решили удушить меня своей благосклонностью, - сказала она. - Это очень умная тактика. Они будут делать все, чтобы создать впечатление, что мы заодно».

Сюжеты о решении Собчак пойти на президентские выборы вышли в эфир федеральных телеканалов. Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей программе спародировал предвыборный ролик журналистки. 19 октября на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал возможным, что следующим президентом России станет женщина.

Собчак считает, что выборы проводятся нечестно, но нужно их не бойкотировать, а использовать любые другие возможности для выражения недовольства.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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