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«ФК Открытие» накануне введения временной администрации купил расписки Qiwi на $90 млн

Банк «Открытие» в день введения Центробанком временной администрации и за несколько дней до этого приобрел у «Открытие холдинга» (теперь уже бывшей материнской структуры) 5,28 млн американских депозитарных акций Qiwi на $66 млн и 1,4 млрд руб. (около $24 млн), свидетельствуют материалы Qiwi.

Первая сделка прошла 25 августа, тогда банк приобрел 3,85 млн ADS. Вторая сделка состоялась 29 августа (именно в этот день ЦБ РФ объявил о введении временной администрации и мерах по восстановлению финансовой устойчивости банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора), по ее итогам «Открытие» докупило еще 1,43 млн расписок . В материалах указано, что банк приобрел ADS у холдинговой компании в рамках «внутренней реструктуризации».

До этого в начале августа банк приобрел 5,5 млн ADS Qiwi, потратив на это $99,5 млн. Таким образом, с учетом этой транзакции его доля в общем капитале Qiwi составила 17,78%.

Временная администрация наделена исключительным правом голоса и юридическими полномочиями в отношении всех ADS, которыми владеет банк «Открытие». «Открытие холдинг» не является конечным собственником расписок Qiwi, которые принадлежат банку, говорится в материалах.

«Открытие холдинг», в свою очередь, снизил свою долю до 2,2 млн ADS, что соответствует доле в капитале Qiwi на уровне 3,63%

«В настоящее время временная администрация изучает эти сделки с точки зрения того, соответствовали ли их условия интересам банка. При этом временная администрация учитывает факт стратегического партнерства между Qiwi и «Открытием» в развитии технологических платформ для сервисов банка, и это партнерство может быть продолжено», - сообщил «Интерфаксу» управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев.