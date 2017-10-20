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Сбербанк пообещал сохранить сберкнижки для части клиентов

Сбербанк готов выдавать сберкнижки тем клиентам, которые предпочитают не пользоваться современными банковскими технологиями, например картами или интернет-банком. Как передает ТАСС, это на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В Сбербанке уже изучили изменение типа клиентов и спрогнозировали, каков будет универсальный клиент банка через пять-десять лет, напомнил он. «Но рядом с ними будет клиент, который будет приходить в Сбербанк, чтобы поговорить с друзьями, постоять в очереди, и даже если ее нет, он будет хотеть, чтобы она возникла. Они не понимают, как можно иметь счет без сберкнижки. Для таких клиентов мы будем точно готовить продукты, чтобы им было комфортно», - сказал Кузнецов. Он выразил уверенность, что, хотя таких людей с каждым годом становится все меньше, всегда останутся те, кто «ни за что не притронется к девайсу».

Зампредправления Сбербанка посоветовал клиентам старшего возраста не опасаться взлома электронных счетов. «Если вы попали в экосистему Сбербанка, вы уже защищены», - заверил он.

17 октября президент-предправления банка Герман Греф на форуме «Открытые инновации» рассказал, что в колл-центре организации через три-пять лет не останется людей-сотрудников, отвечать на запросы клиентов будут боты.

В сентябре 2016 г. Греф предсказывал перелом в поведении банковских клиентов уже в 2017 г. Он говорил, что все меньше клиентов будут приходить в отделения Сбербанка, так как почти все операции можно совершать через удаленный доступ, и в 2017 г. активность в физических офисах впервые снизится.