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Сбербанк не видит возможности работать в Крыму, не попав под санкции

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит схемы, позволяющей банку работать в Крыму, не попадая при этом под западные санкции. Об этом он сказал на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Сбербанк ушел из Крыма после введения санкций США и ЕС против России в 2014 г. «Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка. Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом», — пояснил Греф уход банка из региона. По его словам, те, кто все время поднимают вопрос необходимости присутствия Сбербанка в Крыму, не понимают, что «лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают».

«И выбор на чаше весов — получить весь набор санкций и обречь страну на это либо выйти из Крыма», — добавил он.

По его словам, на данный момент в Крыму работают небольшие банки, которым не грозит такая опасность, как Сбербанку, — быть выключенными из международного потока капиталов.