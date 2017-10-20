ВТБ одобрил докапитализацию украинской «дочки» на $98 млн

Стиль жизни

Новости

Названы основные версии смерти актера Марьянова

Следователи рассматривают две основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни в воскресенье. В частности, по одной из версий, он умер из-за несвоевременного приезда скорой помощи, по другой - из-за оказания медицинским центром «Феникс» услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка Следственного комитета России.

В рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Были допрошены свидетели, а также изъята документация, которая имеет отношение к вызову актеру скорой помощи. В том числе были изъяты дневники пациентов с записями о нахождении Марьянова в реабилитационном центре.

Между тем министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков уже заявил, что диспетчер скорой помощи нарушила регламент при приеме вызова актеру. Он объяснил, что она не должна была сопровождать разговор личными комментариями и отвечать: «Вызовов много, ждите». Он подчеркнул, что, по стандарту, бригада скорой помощи обязана приехать к пациенту в течение 20 минут. Получившая вызов диспетчер занималась перегруппировкой скорых и неотложных вызовов для того, чтобы отправить бригаду к Марьянову. Но в связи с отказом от вызова отправка машины «скорой» была прекращена.

Министр добавил, что диспетчер решила уволиться по собственному желанию и написала соответствующее заявление.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в подмосковной Лобне 15 октября. Ранее стало известно, что по результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело о гибели актера в результате неоказания ему необходимой врачебной помощи.

Артист был известен зрителям по картинам «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна» и другим.