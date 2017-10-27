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Финансы
Новости

Котировки «Возрождения» упали после решения не присоединять его к Промсвязьбанку

Ведомости
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Привилегированные акции банка «Возрождение» к 12.00 мск упали на 3,43% с закрытия четверга (до 155 руб.), обыкновенные — на 2,78% до 594,5 руб. за акцию.

Внеочередное общее собрание акционеров Промсвязьбанка и «Возрождения», на котором должен был решиться вопрос об их объединении, не состоялось. Причина — отсутствие кворума, сообщили оба банка, собрание было назначено на 26 октября. Мажоритарные собственники банков — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

«Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении "Возрождения" к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе "Возрождения" digital-bank», — говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Котировки Промсвязьбанка с открытия пятницы не изменились и остались на уровне 0,0754 руб. С утра на основном рынке с бумагами прошли только две сделки на 567 700 руб.

Политика
Новости

Васильева освободила от должности раскритикованного «Диссернетом» ректора Московского политеха

Ведомости
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Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. Приказ был подписан 25 октября. Ректор ушел в девятидневный отпуск с последующим увольнением.

И. о. ректора стал проректор по управлению делами университета Иван Гарбузюк сообщает «Интерфакс».

Николаенко подал в отставку 25 октября, напоминает «Интерфакс». Перед этим в СМИ было опубликовано его заявление, о том, что он решил уйти из-за давления в связи с его докторской диссертацией по экономике, процедуру защиты которой оспаривало сетевое сообщество «Диссернет». Ректор называл обвинения в свой адрес несостоятельными, но развязанная против него «информационная война», как он считает, стала вредить университету.

Источники «Коммерсанта» связывали с диссертацией Николаенко исключение из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ученого секретаря Николая Аристера. Источник газеты сообщал, что диссертацию ректора должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний ВАК, и оценивал в 90% вероятность, что Николаенко лишат степени, а затем и уволят с поста ректора в связи с утратой доверия. Эксперты «Диссернета» заявили в Следственный комитет, что, отстаивая свою ученую степень, Николаенко прислал в диссовет Ростовского экономического госуниверситета сборники научных статей, отпечатанные задним числом, и что указанные в них соавторы ректора Николаенко не знают.

Работу по теме «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» Николаенко защитил в 2012 г. «Диссернет» утверждал, что в ней много некорректных заимствований.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков назвал Twitter жертвой глубоких предрассудков

ТАСС
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В Кремле сожалеют о решении Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорее всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», - цитирует его ТАСС.

Чиновник выразил надежду, что компания сочтет необходимым подробнее разобраться в ситуации и затем поймет, что «никоим образом работа свободных СМИ, к коим безусловно относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы в США или любой иной страны».

По словам Пескова, сервис микроблогов по факту «создал прецедент неравного отношения к своим клиентам». Он опасается, что это может встревожить других пользователей Twitter.

Twitter сообщил 26 октября, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам, связанным с RT и Sputnik. Компания объяснила это решение результатами собственной проверки, связанной с предвыборным периодом в США в 2016 г., и мнением спецслужб США о том, что RT и Sputnik пытались вмешиваться в кампанию с ведома российского руководства.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сожалеет о решении сервиса, особенно поскольку теперь возможны ответные меры в отношении американских СМИ.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых

Ведомости
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Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 8,25% годовых. Это пятое снижение ставки с начала года. В ЦБ отметили, что продолжится переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Политика
Новости

Песков назвал враждебными проявлениями сообщения о новых санкциях США

Интерфакс / Ведомости
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В Москве обеспокоены появлением публикации об утвержденном в США санкционном списке, в который вошли российские компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Публикация вызывает обеспокоенность. Но думаю, что, наверно, все-таки сначала надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что пока нельзя говорить о новом санкционном списке, потому что официально информации нет. «В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а, точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны, поэтому, конечно, мы следим за этим самым пристальным образом», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что госдепартамент составил и утвердил перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Позже New York Times опубликовала этот список. В него, в частности, вошли «Алмаз-Антей», «Калашников», «Ростех», «МиГ».

Политика
Новости

Расследовать крушение российского Ми-8 будет Норвегия

Ведомости
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Расследовать исчезновение вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена будет Бюро по расследованию происшествий Норвегии, сообщает сайт Межгосударственного авиационного комитета. МАК собрал группу российских специалистов для участия в расследовании, группа уже начала работать.

Вертолет, который эксплуатировала авиакомпания «Конверс авиа», затонул в море днем 26 октября. На борту было восемь человек, их ищут. Это были пять членов экипажа и пассажиры - трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. В четверг вечером сонар одного из судов, занятых в поисках, показал крупный объект на морском дне на глубине 200-250 м. В том же районе наблюдались поднимающиеся со дна пузыри воздуха и сильный запах горючего. Подтвердить, что это пропавший вертолет или его обломок, пока не удалось, напоминает ТАСС. Поиски идут в условиях полярной ночи и при сильном ветре.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Кремле не связывают испытание ядерной триады с международными событиями

Интерфакс / Ведомости
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Испытания ядерной триады являются регулярным процессом и никак не связаны с международными событиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Испытание ядерной триады является постоянным регулярным процессом. Оно не связано с какими-то международными событиями и проводится регулярно и ритмично», — сказал Песков.

В тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами страны, которая прошла в четверг, принял участие президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин. Он осуществил запуск четырех баллистических ракет.

Недвижимость
Новости

BBC узнала о подарке Жириновскому от правительства за лояльность

Ведомости
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В благодарность за лояльность лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому правительство собирается передать многоэтажное здание на Ленинском проспекте, ныне принадлежащее Российской академии наук, сообщила Русская служба BBC. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам, РАН и курирующему имущество Академии Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче Институту мировых цивилизаций здания по адресу Ленинский проспект, д. 1/2, кор. 1, сказали источник ВВС, близкий к Кремлю, и федеральный чиновник. Институт мировых цивилизаций основан ЛДПР и лично Жириновским. Это частный институт, обучение в нем платное, он работает с 1999 г. и обучает студентов по специальностям «политология», «экономика», «международные отношения».

В пресс-службе РАН и в секретариате курирующего ФАНО вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердили, что такое поручение получили. Росимущество и ФАНО оперативно на запрос ВВС не ответили. В пресс-службе правительства о подготовке такого документа ничего не знают.

Передача институту нового здания - это уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в президентских выборах 2018 г., объяснил источник ВВС, близкий к Кремлю. Эту версию считает логичной эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников, по его мнению, Жириновский заслужил благодарность за работу по имитации оппозиции и сбору голосов избирателей, готовых «голосовать либо за ультраправых, либо за клоунов». По словам источника, одобрение Кремлем выдвижения Ксении Собчак огорчило лидеров парламентских партий, в том числе и Жириновского. Получив здание для института, лидер ЛДПР, скорее всего, все же согласится пойти на выборы, добавил собеседник ВВС. Накануне прошлых президентских выборов Жириновский уже получал подобный подарок: Институт мировых цивилизаций получил в пользование здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие вуза, добавил он. В Росреестре нет данных о нынешнем владельце общежития, отмечает ВВС.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что передача здания институту не связана с выборами: «Планируется развивать вуз, выходить на большее количество студентов, существуют нормативы Министерства образования, под каждого студента необходимо определенное количество метров».

Институт мировых цивилизаций сейчас размещен по адресу 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1. Это историческое здание он получил в бесплатное пользование в 2002 г., в 2015 г. оно перешло в собственность вуза. В 2016 г. оно было продано компании «Раритет-М», следует из данных Росреестра. 10% в «Раритете-М» принадлежит Лебедевой Галине Александровне - полной тезке бывшей жены Жириновского.

Несколько лет назад в здание в Басманном переулке переехал центральный аппарат ЛДПР. В июне 2017 г. РБК сообщил, что Жириновский направил письмо Владимиру Путину с просьбой выделить студентам новое здание, так как в Басманном переулке всем стало тесно. Лебедев подтвердил, что такая просьба была, но уточнил, что она адресовалась «всем». Он добавил, что Жириновский лично просил Путина о новом здании на одной из последних встреч.

Обучение в Институте мировых цивилизаций стоит от 80 000 до 100 000 руб. в год, единовременно в вузе обучаются до 4000 человек. «Выпускники института работают в партии ЛДПР, в Государственной думе, в компании "Макдоналдс", в психиатрической больнице №3 им. Гиляровского», - процитировала ВВС раздел «наши выпускники» на сайте вуза.

Выбор редактора
Политика
Новости

В МИДе уверены в способности России найти «противоядия» от новых санкций США

ТАСС
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«На США свет клином не сошелся, мы будем продолжать собственное развитие во взаимодействии с множеством партнеров по всему миру», - заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал скорое расширение санкций США.

По словам чиновника, решение о применении санкций к российским компаниям предполагает «механизм распространения противозаконных американских санкций на компании и организации из третьих стран, которые на совершенно законных основаниях сотрудничают с нашими структурами, включенными в этот список». «Американцы ведут к тому, чтобы держать в заложниках бизнес-компании, другие структуры со всех уголков мира, для того чтобы усложнить им жизнь, - заявил дипломат. - Это проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает наше глубокое отторжение».

Рябков уверен, что Россия сумеет компенсировать возможные потери от новых санкций и найдет «методики и противоядия». «Если американцы себя лишают перспективы нормального взаимодействия в экономической сфере с нами - это их выбор», - отметил он.

26 октября госдепартамент США составил и утвердил перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Представитель ведомства Хизер Нойерт не назвала эти компании. Позднее список опубликовала The New York Times. В перечень госдепа вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Созвездие», «Сухой», «Титан-Баррикады», «Туполев», «Вертолеты России», а также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. Также в списке ФСБ, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр».

Выбор редактора
Политика
Новости

В Балашихе в жилом доме нашли фабрику бомб

Ведомости
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В жилом доме в Балашихе обнаружена подпольная лаборатория, в которой делали взрывчатые вещества. Это «Интерфаксу» и ТАСС сообщили в пресс-службе городского округа. Химическая лаборатория и одно взрывное устройство нашли в квартире дома 7 по улице Речной.

«Подъезд дома эвакуирован», - сказа представитель администрации.

На месте работают сотрудники ФСБ, пожарные, кинологи, дежурят машины скорой помощи. В городской единой диспетчерской службе считают, что опасности для местных жителей нет.

Саперы решили взрывать найденную бомбу прямо в квартире, сообщает телеканал 360 со ссылкой на телеграм-канал Mash. По его данным, один из жильцов квартиры обжег руку, работая со взрывчаткой, и обратился в больницу. Осмотрев рану, врачи сообщили о нем полицейским.

По данным Mash, создатель лаборатории - местный житель, который раньше был спасателем и проходил переподготовку по линии ГО и ЧС.

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Технологии
Новости

Mail.ru сообщила о рекордном за пять лет росте выручки

Ведомости
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Выручка Mail.ru Group выросла на 39,1% до 13,6 млрд руб. в III квартале, отчиталась компания. Это рекордный рост, уточнила сама компания. На росте выручки сказались позитивные структурные изменения на рынке рекламы, а также динамика доходов от игр, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 1,1% до 4,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 31,4% до 43,2%, отчиталась компания. Выручка от рекламы выросла на 32,5% до 5,8 млрд руб.

«Как и ранее, наиболее активно растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, от видео и мобильной рекламы. При этом перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, продолжается», - говорится в сообщении Mail.ru Group.

Выручка от MMO-игр выросла на 82,8% до 4,4 млрд руб. Больше половины выручки приходится на зарубежные платежи. Сегмент IVAS (пользовательские платежи за социальные сервисы) вырос на 6,7% до 2,9 млрд руб.

Политика
Новости

Причиной крушения Ми-8 могла стать дезориентация пилотов

Интерфакс/Ведомости
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Ми-8 у Шпицбергена мог потерпеть крушение из-за того, что в сложных метеоусловиях и в сумерках пилоты могли допустить некорректные действия. Это «Интерфаксу» сообщил источник в международных службах авиационного поиска и спасения. Он допустил, что пилоты вертолета могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения) или иными психологическами проблемами.

По словам собеседника агентства, маршрут вертолета из Пирамиды в Баренцбург проходил в сложной метеообстановке. Эти условия предполагали, что у летчиков должны быть высокие навыки пилотирования в арктической зоне и необходимый налет в полярных широтах. «Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», - сказал он.

Возможность технической неисправности вертолета рассматривается, но эту версию он назвал маловероятной. Ми-8 был выпущен 2013 г. и правильно и вовремя обслуживался. Авиакомпания и фрахтователь - трест «Арктикуголь» - имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием, рассказал собеседник агентства. Инцидентов с воздушными судами треста до сих пор не было.

На поиски Ми-8 отправился самолет морской разведки ВВС Норвегии P-3 Orion. Это ТАСС рассказали в Норвежском координационном спасательном центре по Северной Норвегии. Туда же идет корабль береговой охраны Норвегии. По словам представителя центра, за ночь погода в зоне поисков испортилась и не удалось собрать нужную информацию с помощью доставленной в район инцидента мини-субмарины. В зоне поисков дует сильный ветер и стоит полярная ночь. Спасательную операцию в центре пообещали продолжать до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы только теоретический шанс найти людей живыми. Руководитель центра Туре Хонгсет отметил, что на спасательном плоту, которыми комплектуют вертолеты Ми-8, люди могут находиться в холодном море очень долго.

В четверг вечером сонар одного из судов, занятых в поисках, показал крупный объект на морском дне на глубине 200-250 м. В том же районе наблюдались поднимающиеся со дна пузыри воздуха и сильный запах горючего. Подтвердить, что это пропавший вертолет или его обломок, пока не удалось, напоминает ТАСС.

Ми-8 пропал 26 октября. На борту были пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Минэнерго сообщало, что пассажиры - это Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио. Имена членов экипажа: командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, инженер Алексей Королев.

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