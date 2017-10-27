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Греф рассказал, при каких обстоятельствах уйдет из Сбербанка

Герман Греф рассказал, при каких условиях он готов уйти с поста президента Сбербанка.

По его словам, он «все больше и больше» не понимает, чем занимается. «Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — пояснил Греф. По его словам, 1 декабря 2017 г. будет 10 лет с того момента, как он стал президентом банка.

Президентом, а также председателем правления Сбербанка Греф стал в ноябре 2007 г. За прошедший срок акционеры банка трижды его переизбрали. Полномочия Грефа закончатся в декабре 2019 г.

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