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«Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе топ-менеджера из ВТБ

До конца года ВТБ может покинуть зампред правления Михаил Сухов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к группе.

Сухов начал работать в ВТБ в ноябре 2016 г. До этого 23 года он работал в ЦБ.

Его последняя должность в ЦБ – зампред. Там Сухов курировал надзор за системно значимыми кредитными организациями, а также лицензирование и финансовое оздоровление кредитных организаций.

За год работы в ВТБ Сухову не удалось сработаться с командой и он не оправдал надежд на укрепление взаимоотношений с ЦБ, отмечает источник «Ъ».

Искать замену Сухову не будут, его обязанности перераспределят между профильными запредами, сообщают источники «Ъ».

Президент ВТБ Андрей Костин действительно планирует до конца года провести ряд кадровых изменений, сообщили в пресс-службе ВТБ. Однако детали не раскрыли. Получить комментарии Сухова не удалось.