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Санируемый Бинбанк завершил присоединение Уралприватбанка

Бинбанк сообщил, что присоединение к нему екатеринбургского Уралприватбанка завершено. Теперь все клиенты екатеринбургского банка автоматически переведены на обслуживание в Бинбанк.

Бинбанк объявил о намерении купить Уралприватбанк в январе 2015 г. В марте сделка была закрыта, под контроль Бинбанка перешло 99,84% акций екатеринбургского банка.

«Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется, банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме», – говорится в пресс-релизе Бинбанка.

В настоящее время Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора, о санации банка было объявлено 21 сентября.