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ЦБ не исключил новых санаций крупных банков

В Банке России не исключают санации других крупных банков после «ФК Открытие» и Бинбанка. Как передает «Интерфакс», это заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Его спросили, есть ли еще крупные банки, к которым может быть применена процедура финансового оздоровления по аналогии с «Открытием» и Бинбанком.

По словам Тулина, в случае с проблемными банками регулятору приходится выбирать «между двумя плохими решениями» – отзывать лицензию или оздоравливать кредитную организацию. «Потому что банковский крах, когда банк оказывается неплатежеспособным, означает всегда убытки для общества, экономические потери. Вопрос – как они будут распределены между различными участниками экономической жизни: банковский сектор на себя возьмет большую часть убытков, или плательщики налогов, или все население», – отметил первый зампред.

Тулин отметил, что с Бинбанком и «ФК Открытие» уже случилось «самое худшее» – признание их финансовой нестабильности. Главная цель Центробанка – не допустить финансовой дестабилизации на макроуровне, отметил Тулин.

«ФК Открытие» и Бинбанк санируются через Фонд консолидации банковского сектора. 29 августа ЦБ ввел временную администрацию в «ФК Открытие», 21 сентября – в Бинбанк. Регулятор оценил совокупные затраты на санацию групп «Открытия» и Бинбанка в 800–820 млрд руб., при этом он не рассчитывает на возврат средств после продажи этих банков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Handelsblatt в начале ноября говорила, что «ФК Открытие» и Бинбанк решили спасать, потому что эти организации в значительной степени интегрированы в финансовую систему и отзыв у них лицензий мог вызвать «эффект домино». Набиуллина добавила, что расчистка российского рынка от проблемных банков продлится еще один-два года.