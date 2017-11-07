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Сбербанк снизил ставку ипотеки для одобренных им квартир

Со вторника, 7 ноября, Сбербанк снижает ставку ипотеки для покупки квартир на 0,3 процентного пункта (п. п.) по отдельной акции «Витрина». Об этом сообщил сам банк.

Новый диапазон ставок – 8,6-9,7% годовых, следует из сообщения Сбербанка. Но чтобы получить самую низкую ставку по акции, необходимо соблюсти ряд условий. Квартиру надо выбрать на портале «ДомКлик» - сервисе Сбербанка для покупки недвижимости. Акция распространяется на квартиры, отмеченные значком «Одобрение онлайн». «Это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра», - сказано в сообщении Сбербанка. Правда, без покупки полиса страхования жизни и здоровья ставка по кредиту будет больше на 1 п. п., следует из информации на сайте «ДомКлик». Электронная регистрация сделки дает экономию еще в 0,1 п. п.

«Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал [«ДомКлик»]», - не скрывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении).

Ставки ипотеки Сбербанка начинаются с 7,4% годовых, следует из информации на сайте банка. Такой процент действует только на новостройки, по отдельной акции. При покупке жилья в кредит у определенных застройщиков, которых более 160, можно получить скидку в 2 п. п. - без нее ставка была бы 9,4% годовых. Минимальные 7,4% возможны также за счет страхования жизни и здоровья, при электронной регистрации сделки, а также если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.

Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки, его доля в выдачах кредитов – более 50%.

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