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ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть. Согласно обновленному прогнозу организации, мировой спрос на нефть к 2022 г. увеличится до 102,3 млн барр. в сутки. Таковы данные ежегодного доклада World Oil Outlook (WOO).

ОПЕК пересмотрела мировой спрос в сторону увеличения на 2,24 млн барр. в сутки по сравнению с докладом 2016 г. Помимо этого, в среднем каждый год до 2022 г. спрос будет увеличиваться на 1,2 млн барр. в сутки.

Как ожидает картель, спрос на нефть в России в прошлом году составил 3,4 млн барр. в сутки, в 2017-2018 гг. составит около 3,5 млн барр., в 2019-2021 гг. - 3,6 млн барр., в 2022 г. - 3,7 млн барр. в сутки. В 2030 г. показатель увеличится до 3,8 млн барр., к 2040 г. может опуститься до 3,7 млн барр.

ОПЕК также улучшила прогнозы по мировому спросу на нефть в долгосрочной перспективе - к 2040 г. мировой спрос ожидается на уровне 111,1 млн барр. в сутки.