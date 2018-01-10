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Санируемый ЦБ Рост-банк подал иск к ФГ «Будущее» и O1 Group

Ведомости
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Рост-банк в декабре подал в Арбитражный суд Москвы иск к финансовой группе «Будущее» и к О1 Group Бориса Минца, следует из картотеки арбитражных дел.

Рост-банк вместе с Бинбанком и «Бинбанк диджитал» проходит процедуру финансового оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Об их санации ЦБ объявил в сентябре 2017 г.

Рост-банк потребовал суд признать недействительными ряд сделок с ФГ «Будущее» и О1 Group, следует из искового заявления. О каких именно сделках идет речь, не уточняется.

Как пояснил RNS представитель ФГ «Будущее», иск касается кредита на 500 млн руб., который группа взяла в Рост-банке. Обеспечением по займу выступали акции НПФ «Наше будущее» (в 2016 г. фонд был присоединен к НПФ «Будущее»), добавил он. «Акции этого фонда после его присоединения к НПФ “Будущее” превратились примерно в 2% акций флагманского фонда. В 2017 г. обязательства у ФГ “Будущее” по кредиту были досрочно должным образом погашены в полном объеме», – цитирует агентство представителя ФГ «Будущее».

Рост-банк также просил суд наложить обеспечительные меры – арестовать акции НПФ «Наше будущее» и запретить ФГ «Будущее» совершать действия, связанные с отчуждением обременения. Однако суд ходатайство банка отклонил. «Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно субъективного опасения лица относительно будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения», – говорится в определении суда.

Представитель ФГ «Будущее» заявил агентству, что группа не видит оснований для иска. Представитель Бинбанка отказался от комментариев, представитель O1 Group заявил RNS, что компания еще не получила иск.

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В Москве создадут систему прогнозирования опасных погодных явлений

Ведомости
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В 2018 г. в Москве начнется ввод системы прогнозирования опасных метеоявлений, рассказал в интервью «Коммерсанту» руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

«По нашей инициативе готовится с правительством Москвы и МЧС соглашение о создании системы прогнозирования краткосрочных быстроразвивающихся опасных явлений», – сообщил Яковенко.

«Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 г. начинаем ее реализовывать. Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения», – указал он.

По словам руководителя Росгидромета, по той же схеме решено работать на первом этапе и в других крупных городах, начиная с Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Ростова.

Создание такой системы ранее было затруднено из-за сложности моделирования погодных условий в плотной городской застройке и возле высотных зданий, отметил Яковенко. «Спутники тут не помогут, они не берут ниже 600 м. Но финансирование на это заложено пока только в Москве», – сказал он.

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Политика
Новости

Трамп считает маловероятным вызов на допрос по российскому делу

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не уверен, что расследование дела о вмешательстве России в выборы-2016 дойдет до вызова его на допрос спецпрокурором Робертом Мюллером. «Когда у них нет сговора, и никто не нашел никакого сговора ни на каком уровне, кажется маловероятным, что и сам допрос состоится», - приводит CNN его заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Трамп дважды за последнюю неделю отказался отвечать на вопрос о том, готов ли он дать показания. Ранее близкие к расследованию источники The Washington Post и NBC сообщали о планах офиса спецпрокурора провести собеседование с Трампом в ближайшие несколько недель. По их данным команда юристов Трампа ищет возможности избежать собеседования, заменив его, например, показаниями под присягой об отсутствии нарушений.

Белый дом настаивает, что вмешательства России в американские выборы не было. «Единственная в американской истории величайшая охота на ведьм продолжается. Сговора не было, все, включая демократов, это знают», - написал Трамп в своем твиттере.

В октябре 2017 г. в «российском деле» появились первые официальные обвиняемые – экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его давний деловой партнер Роберт Гейтс. Они обвиняются по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, а также незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства. Оба они находятся под домашним арестом.

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Политика
Новости

Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского взрыв на борту

Ведомости
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Комиссия Министерства обороны Польши, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154М, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, заявила, что ее основной причиной стал взрыв на борту. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам повторного рассмотрения деталей катастрофы.

Участвовавший в заседании международный эксперт в области расследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор, выслушав доклад экспертов, резюмировал их выводы. «Левое крыло самолета Ту-154М было разрушено внутренним взрывом», источников взрывов было несколько, а оказавшаяся на пути падающего самолета береза не была причиной первичного разрушения его крыла. Эти утверждения являются одними «из ключевых выводов технического доклада» комиссии, говорится в заявлении.

В октябре 2017 г. министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявлял, что комиссии удалось «поймать» момент взрыва на записи черного ящика. Тогда он допускал, что у записи может быть и другая интерпретация.

Самолет Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Она происходила в сильном тумане, самолет врезался в деревья и развалился на части. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявлял, что причиной крушения стал отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа. В Следственном комитете России выводы о взрыве на борту президентского самолета также считают необоснованными. Представитель ведомства ранее указывала на то, что «при проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было».

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Политика
Новости

Посольство России в США сообщило о попытках вербовки журналистов спецслужбами

Ведомости
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Представители дипмиссии России в США обвинили «иностранные спецслужбы» в участившихся попытках склонить к сотрудничеству российских журналистов. Об этом говорится в комментарии посольства России в США на его официальной странице в Facebook.

Поводом к заявлению стало требование американских властей о регистрации в качестве иностранного агента компании RIA Global, производящей контент для Sputnik. В противном случае она не сможет продолжить работу в США. В российском посольстве обвинили «США и ряд их союзников» в ограничении свободы прессы и «неприемлемой практике давления» на российские СМИ. «Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», - пишут российские дипломаты.

6 декабря 2017 г. о попытках вербовки представителей российских СМИ со стороны американских спецслужб заявляла представитель МИДа Мария Захарова. Эти обвинения она увязала с требованиями Вашингтона к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В Москве это восприняли как «агрессию в информационном плане» и «посягательство на свободу слова в мире в целом», подчеркивала Захарова.

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Политика
Новости

Спецгруппа ФБР проинформирует общественность о российском манипулировании

Ведомости
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Целевая группа ФБР, созданная в конце 2017 г., займется предупреждением американского бизнеса и общественности о попытках социального манипулирования со стороны России или других стран, сообщает Bloomberg. Речь идет о распространении дезинформации и манипулировании настроениями пользователей соцсетей. Спецгруппа была создана на фоне расследования «российского дела» о вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Глава спецподразделения Джеффри Триколи рассказал на конференции ФБР в Нью-Йорке о том, что целью группы станет освещение попыток вмешательства в избирательные кампании. Он признал, что ФБР «в некоторых случаях неохотно делилось информацией» о происходящем, но в том, что касается социального манипулирования, обещал перемены.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что российского вмешательства в выборы не было. Расследование по «российскому делу» он считает «охотой на ведьм».

8 января директор ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что Россия десятилетиями пыталась вмешаться в выборы в США. По его мнению, это может повториться вновь в ходе кампании по выборам в конгресс, которые состоятся в ноябре. Республиканцы по итогам выборов рассчитывают сохранить большинство.

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Бизнес
Новости

Структура Дерипаски предъявила иск Манафорту на $26 млн

Ведомости
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Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, подала иск к экс-главе избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику и давнему деловому партнеру Ричарду Гейтсу. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Партнерство Дерипаски и Манафорта, как следует из иска, началось в 2007 г., когда был создан фонд прямых инвестиций в России, Украине, странах СНГ, Черногории и других государствах юго-восточной Европы. Сделка, ставшая предметом иска, приходится на 2008 г. когда структуры Дерипаски перевели кипрской фирме Манафорта PEM Advisors Ltd., $18,9 млн. за приобретение доли в группе украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Еще $7,35 млн составили управленческие издержки, которые также были оплачены компанией Дерипаски.

В иске отмечается, что по условиям соглашения, у Surf «не было прав и полномочий на участие в управлении или делах» партнерства – Pericles Emerging Markets, которое вело сделку с Black Sea Cable.

«Данная инвестиция была осуществлена Surf после того, как Манафорт и Гейтс убедили в ее целесообразности, а также взяли на себя обещание контролировать ее исполнение. Инвестиционная сделка завершилась неудачей, при этом были бесследно утрачены более $26 млн», - пояснил представитель бизнесмена «Интерфаксу».

В 2015 г. Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, есть ли у Surf доля в Black Sea Cable и как именно пропали $26 млн. Никаких документов на этот счет они представить не смогли. Доказательства частичного присвоения ответчиками инвестиций Surf были получены лишь в 2017 г. аффилированной с истцом компанией Adoptol Limited.

В иске Surf настаивает на возмещении ей убытков в размере $25 млн и компенсации ущерба в том размере, каком определит суд.

В марте 2017 г. агентство Associated Press сообщало, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн. Предметом сделки, как утверждалось в статье, было продвижение интересов российского руководства и создание благоприятного имиджа на Западе. Дерипаска подал на агентство в суд, однако в декабре стороны уладили противоречия.

Манафорт и Гейтс стали первыми официальными обвиняемыми по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Обвинения предъявлены им по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обмане и введении в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA). 30 октября 2017 г. Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест.

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Экономика
Новости

Минфин допустил отказ от траты госрезервов в 2018 году

Ведомости
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Объем госрезервов увеличился до 4,6 трлн руб. и при сохранении текущего курса рубля и цен на нефть они перестанут расходоваться уже в этом году, говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова.

В 2017 г. чистые траты резервов составили 930 млрд руб. вместо запланированных в бюджете 1,707 трлн руб., отмечает Силуанов.

Кроме того, Минфин пополнит резервы на 841,8 млрд руб., полученные благодаря бюджетному правилу, которое предусматривает закупку валюты на дополнительные нефтегазовые доходы сверх заложенной в бюджете цены на нефть в $40 за баррель.

«В результате общий объем резервов на начало 2018 г. увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд руб., или 5% ВВП», – привел данные Силуанов.

В 2018 г. при цене нефти $54–55 за баррель Минфин закупит валюту на 2 трлн руб., при цене $60 – на 2,8 трлн руб., говорил ранее министр. Эти средства также пойдут в «кубышку».

Согласно закону о федеральном бюджете правительство откажется от траты резервов с 2019 г. Однако это может произойти и раньше, указывает Силуанов: «В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ».

На 1 января в фонде национального благосостояния находилось 3,753 трлн руб., его средства в 2017 г. расходовались на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Резервный фонд был полностью израсходован на финансирование бюджетного дефицита, с 1 февраля он перестанет существовать.

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Политика
Новости

Предвыборный штаб не исключил появления Telegram-канала у Путина

Ведомости
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В избирательном штабе Владимира Путина не исключили появления Telegram-канала у кандидата в президенты, передало «РИА Новости». «Думаю, да. Все каналы [коммуникации] будут», – сказала сопредседатель штаба Елена Шмелева, отвечая на вопрос, будет ли у кандидата Telegram-канал.

Сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях – Twitter, Facebook и др.

Сегодня Путин впервые приехал в свой избирательный штаб, расположившийся на ул. Ильинке в здании Гостиного двора. У штаба будет три сопредседателя, сообщил действующий президент: гендиректор автозавода «Камаз» Сергей Когогин, руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор обвинил Европу в сокрытии чумы свиней

ТАСС
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Европейские животноводы скрывают реальную ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС), заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

«Реальная ситуация гораздо хуже, чем мы даже предполагали, потому что если у нас за 10 лет 1255 случаев африканской чумы, то у них за 3,5 года 8233 случая, я говорю данные на сегодняшний день, официально», – сказал он. «Причем то распространение, которое есть, оно скрывается, оно не показано полностью», – сказал Данкверт.

По его словам, европейские страны не прислушиваются к мнению России о том, что ситуация с АЧС в Европе будет ухудшаться, и беспокоятся только о продолжении торговли. «Очень высокий уровень опасности сегодня, что свиноводство в Европе вообще будет нести колоссальнейшие потери», – подчеркнул он. Среди стран под угрозой Данкверт назвал Австрию, Венгрию, Германию, в то время как исключением могут быть Швеция и Дания.

В начале 2014 г. Россия ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек АЧС в Литве. ЕС лишился возможности ежегодно поставлять в Россию 700 000 т свинины на 1,4 млрд евро (60% всего импорта), что стало поводом для дальнейшего разбирательства в ВТО. В августе 2016 г. Третейская группа ВТО признала ограничения со стороны России противоречащими правилам организации. И спустя больше года Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за АЧС. Правда, фактически импорт не возобновился: продолжают действовать ограничения на поставку свиней и другой продукции свиноводства из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в августе 2014 г. Теперь ЕС попросил ВТО установить 1,39 млрд евро ежегодной компенсации с России за невыполнение требований по отмене запрета на импорт европейской свинины.

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Политика
Новости

Собчак пожаловалась в прокуратуру на угрозы ее предвыборным штабам

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, подала жалобу в прокуратуру на организацию «Гражданский патруль». Об этом она написала в Instagram. «Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т. н. "Гражданского контроля" и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства», — написала она.

По ее словам, «Гражданский патруль» угрожает ее предвыборным штабам в регионах, рассылая их руководителям письма с предупреждениями о том, что они занимаются экстремистской деятельностью. В письмах говорится, что слова Собчак о международном статусе Крыма якобы влекут за собой юридические последствия. «На самом деле последствия возникнут у т. н. «Гражданского контроля» и его главы - некоего Р. В. Антонова», - добавила она. Собчак также пожаловалась на избиения сборщиков подписей.

В конце декабря Собчак была выдвинула кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявлял в декабре, что предвыборные штабы Собчак откроют в 50 российских регионах.

Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»

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Бизнес
Новости

Дума отклонила законопроект о госмонополии на производство спирта

Ведомости
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Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января этого года госмонополии на производство и оборот этилового спирта, передает «РИА «Новости».

Документ был внесен на рассмотрение депутатами от «Справедливой России». Парламентарии предложили выдавать разрешение на производство и оборот этилового спирта на территории России только юрлицам, в капитале которых доля госучастия не менее 50%. Перечень данных организаций и порядок их деятельности должно было бы установить правительство.

По мнению авторов законопроекта, данные поправки позволят повысить контроль за качеством спирта, снизить распространение поддельной алкогольной продукции, а также будут способствовать сохранению жизни и здоровья россиян.

Против принятия законопроекта выступили правительство и думский комитет по экономической политике. Член комитета Виталий Бахметьев пояснил, что законопроект «подразумевает не введение госмонополии, а ограничение круга субъектов, наделенных правом осуществлять деятельность по производству и обороту этилового спирта».

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