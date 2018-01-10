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Санируемый ЦБ Рост-банк подал иск к ФГ «Будущее» и O1 Group

Рост-банк в декабре подал в Арбитражный суд Москвы иск к финансовой группе «Будущее» и к О1 Group Бориса Минца, следует из картотеки арбитражных дел.

Рост-банк вместе с Бинбанком и «Бинбанк диджитал» проходит процедуру финансового оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Об их санации ЦБ объявил в сентябре 2017 г.

Рост-банк потребовал суд признать недействительными ряд сделок с ФГ «Будущее» и О1 Group, следует из искового заявления. О каких именно сделках идет речь, не уточняется.

Как пояснил RNS представитель ФГ «Будущее», иск касается кредита на 500 млн руб., который группа взяла в Рост-банке. Обеспечением по займу выступали акции НПФ «Наше будущее» (в 2016 г. фонд был присоединен к НПФ «Будущее»), добавил он. «Акции этого фонда после его присоединения к НПФ “Будущее” превратились примерно в 2% акций флагманского фонда. В 2017 г. обязательства у ФГ “Будущее” по кредиту были досрочно должным образом погашены в полном объеме», – цитирует агентство представителя ФГ «Будущее».

Рост-банк также просил суд наложить обеспечительные меры – арестовать акции НПФ «Наше будущее» и запретить ФГ «Будущее» совершать действия, связанные с отчуждением обременения. Однако суд ходатайство банка отклонил. «Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно субъективного опасения лица относительно будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения», – говорится в определении суда.

Представитель ФГ «Будущее» заявил агентству, что группа не видит оснований для иска. Представитель Бинбанка отказался от комментариев, представитель O1 Group заявил RNS, что компания еще не получила иск.